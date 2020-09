Als AA Gent zich voorbij Rapid Wenen knokt, wacht Dinamo Kiev of AZ

In Nyon werd er vandaag geloot voor de play-offs in de Champions League. AA Gent wist al dat het in de 3e voorronde tegen Rapid Wenen uitkomt, nu weten de Buffalo’s ook waar ze in de mogelijke laatste voorronde aan toe zijn: Dinamo Kiev of AZ.

AA Gent moet eerst nog wel de derde voorronde van de Champions League overleven, thuis tegen het Oostenrijkse Rapid Wenen. Door de coronacrisis wordt die derde voorronde over een wedstrijd afgewerkt. De Buffalo’s genieten op 15 of 16 september het thuisvoordeel.

Bij winst tegen Rapid Wenen plaatst de ploeg van coach Laszlo Böloni zich dus voor de play-offs van het kampioenenbal. Die worden wel met heen- en terugmatchen gespeeld, op 22-23 en 29-30 september. Gent speelt eerst thuis en speelt de return op verplaatsing.

De loting van dinsdag was in feite slechts een formaliteit. Gent kon als niet-reekshoofd in de PO op papier gekoppeld worden aan de winnaars van de duels tussen Benfica en PAOK, en Dinamo Kiev en AZ. Maar omdat Krasnodar, het andere niet-reekshoofd, omwille van politieke spanningen niet tegen een team uit Oekraïne mag spelen, kregen de Russen sowieso Benfica of PAOK uit de trommel.

Als Gent in een van beide voorrondes faalt, wacht als vangnet sowieso de poulefase van de Europa League. Kampioen Club Brugge is dankzij zijn titel rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Champions League.

Om 13u wordt er ook nog geloot voor de 3e kwalificatieronde in de Europa League, met Charleroi en Standard.