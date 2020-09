KRC Genk Ladies stunt met de komst van recordinternational Aline Zeler

Na Tessa Wullaert is de Women’s Super League een nieuwe grote naam rijker. Aline Zeler keert terug uit haar voetbalpensioen en gaat aan de slag bij Racing Genk.

Zeler stopte in juni 2019 met voetballen, na een laatste seizoen bij PSV. Maar de honger om weer te voetballen blijkt te groot.

Genk haalt met de 37-jarige speelster een pak ervaring in huis.Ze werd liefst negen keer op rij landskampioen: van 2010 tot en met 2017 bij Standard, in 2018 bij Anderlecht. Ze was ook vijftien jaar lang sterkhoudster bij de Red Flames.