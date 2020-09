Hans Rieder vindt dat men in zaak-Chovanec op de verkeerde schiet: “Het kan zo niet verder, die doders lopen al 2,5 jaar vrij rond”

Strafpleiter Hans Rieder heeft in een snoeihard opiniestuk brandhout gemaakt van wat gebeurd is in de zaak-Chovanec. Hij viseert niet toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, maar wel de agenten die betrokken waren bij de interventie - “de doders” -, de procureur en de onderzoeksrechter.

Dat Jan Jambon dinsdagvoormiddag op de rooster gelegd wordt door de commissies Binnenlandse Zaken en Justitie, dat vindt strafpleiter Hans Rieder compleet tijdverlies want nutteloos. Hij schrijft in een opiniestuk bij VRT Nieuws dat het verkeerd is om naar de politiek te kijken. Rieder viseert eerder de betrokken agenten en magistraten.

Procureur

“Die doders, wat is daarmee eigenlijk gebeurd? En wie is verantwoordelijk voor het feit dat naar die dames en heren nog geen vinger is uitgestoken”, schrijft hij. Rieder kijkt in eerste instantie naar de procureur des Konings in Charleroi, die de beelden en het politieverslag binnengekregen had. “Hij kijkt ernaar. Hij ziet dat een zich vermakende bende mensen een man doden en hun spektakel eindigen met een zeer toepasselijke Hitlergroet. Wat doet de procureur des Konings? Hij vordert een gerechtelijk onderzoek. Een onderzoeksrechter wordt aangesteld. Wat doet die onderzoeksrechter? We weten het niet. Wat we wel weten, is dat de bende vrij blijft rondlopen. Meer nog de bende blijft gewoon haar dagelijkse taken verder uitvoeren. “

Rieder heeft het over een bijzonder promiscue relatie tussen politie, parket en bepaalde magistraten. “Samen hadden ze gehoopt dat de zaak in de doofpot zou geraken. Kan u mij verklaren waarom die bende doders niet dezelfde dag dat de beelden worden bekeken door de procureur des Konings of de onderzoeksrechter geboeid ter plaatse worden gebracht om het verloop van de feiten te reconstrueren? Kan u mij verklaren waarom de procureur des Konings en de onderzoeksrechter geen aandringende aangifte doen van de feiten aan de tuchtoverheid? Aangifte die moet leiden tot een onmiddellijke schorsing in afwachting van het verdere gerechtelijke en tuchtrechtelijke onderzoek.”

Politiek moet ingrijpen

In een interview op Radio 1 stelt Rieder het dinsdag even fors. “De politiek heeft de macht verloren over andere machten en ze moet die terugnemen. De beelden spreken voor zich. Als de procureur des Konings dat verslag en de beelden binnenkrijgt en zelfs geen gerechtelijk onderzoek vordert, dan is dat heel erg en bewijst het met zekerheid dat ze geprobeerd hebben om dat onder de mat te vegen. Het bewijst dat er mensen zijn binnen de magistratuur die het in hun hoofd halen om een bende doders bestaande uit hulpverleners en politieagenten af te dekken. De politiek moet zich de vraag stellen hoe dat mogelijk is. Ze is alle macht kwijt, er is geen leiding meer.

Volgens Rieder is het dus verkeerd om terug te schakelen naar Jambon. “Alle mensen zijn misleid geworden met valse processen-verbaal, waarin niet stond wat op de beelden te zien was. De procureur en onderzoeksrechter hebben die beelden gezien, dus zij zijn in fout. De burger moet eisen van de politiek dat ze de macht terugneemt over die losgeslagen administraties. Het hoofd van de federale politie moet de opdracht krijgen om stante pede naar zijn bureau te gaan en binnen de week een rapport te hebben met alles wat daar gebeurd is. De minister van Justitie moet eisen dat die procureur en onderzoeksrechter een stap opzijzetten en duidelijk maken dat het zo niet verder kan. Die doders lopen al 2,5 jaar vrij rond, he. Die hebben rustig kunnen afspreken wat ze gaan zeggen en hoe ze dit gaan oplossen.”