Lokale politie voert onderzoek naar racistische uitspraken tijdens mars in Oostende

Oostende - De lokale politie van Oostende opent een onderzoek naar racistische slogans tijdens ‘mars tegen straffeloosheid’ zondag. Dat bevestigt korpschef Philip Caestecker dinsdag. Tijdens de mars scandeerden betogers haatdragende slogans zoals ‘Islamieten, parasieten’. De lokale politie zal aan de hand van beelden en getuigenissen de scanderende betogers proberen identificeren. Burgemeester Bart Tommelein zal meewerken aan het onderzoek. UNIA gaat zich burgerlijke partij stellen.

In Oostende hebben zondag zo’n 300 mensen deelgenomen aan een ‘mars tegen straffeloosheid’. Met het initiatief wilden de deelnemers hun bezorgdheid uiten over enkele gewelddadige incidenten die zich deze zomer aan de kust afspeelden. Burgemeester van Oostende Bart Tommelein had de mars verboden en voorzag 120 politieagenten om escalatie te vermijden.

De mars verliep rustig maar op sociale media was te zien dat enkele betogers racistische slogans scandeerden. “Onze mensen hebben de betogers daarop aangesproken. Ook hun medebetogers maanden hen aan te stoppen”, vertelt korpschef Philip Caestecker.

De politie opende een onderzoek naar het incident. “We zullen aan de hand van beelden en getuigenissen mensen proberen identificeren. Aangezien iedereen volgens de regels een mondmasker droeg, zal dat niet gemakkelijk zijn.”

Burgemeester Bart Tommelein voorziet volledige medewerking aan het onderzoek en veroordeelt de racistische uitspraken. “Ik keur dat soort haatdragende slogans af. Bij UNIA kwamen verschillende klachten binnen en zij lieten ons al weten dat ze zich burgerlijke partij zullen stellen. Wij zullen al onze middelen ter beschikking stellen van het onderzoek”, aldus Tommelein.

# Belga context View full context on [BelgaBox]

(belga)