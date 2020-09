Waasland-Beveren presenteert nieuwe sportief directeur

Miguel Torrecilla (50) is de nieuwe sportief directeur van Waasland-Beveren. De 50-jarige Spanjaard is de vervanger van Danny De Maesschalck, die wel zijn assistent wordt.

De aanstelling van Torrecilla als sportief directeur wijst erop dat de Amerikaanse kandidaat-investeerders momenteel in polepositie liggen op de Freethiel. Maar dat wil echter niet zeggen dat de andere kandidaat-investeerders al buitenspel staan. Wordt vervolgd.

Met Torrecilla halen de Waaslanders alleszins een pak ervaring in huis. Hij is sinds 2001 sportief directeur bij verschillende Spaanse clubs, ook op het allerhoogste niveau. Zo was hij actief bij Sporting Gijon, Real Betis en Celta Vigo. Die laatsten promoveerden onder zijn sportieve bewind in 2012 naar de hoogste Spaanse voetbalklasse. Voorheen oefende hij de functie ook uit bij Salamanca, Cartagena en Novelda. Ook als speler was de Spanjaard actief: er staan meer dan 150 wedstrijden bij UD Salamanca op zijn teller.

Torrecilla was deze morgen aandachtig toeschouwer tijdens de ochtendtraining. Alle spelers kwamen hem ook begroeten tijdens hun drinkpauze.