NAVO: “Russisch gevechtsvliegtuig dringt Deens luchtruim binnen tijdens oefening”

Archieffoto van een B-52-bommenwerper. Foto: via REUTERS

Een Russisch gevechtsvliegtuig heeft vorige week vrijdag een Amerikaanse bommenwerper tot in het Deense luchtruim gevolgd tijdens een oefening van de NAVO, zo zegt het luchtcommando van de verdragsorganisatie. Volgens het bondgenootschap is het de eerste keer in jaren dat dit gebeurt en wijst dit op een “nieuw niveau van het Russische provocatieve gedrag”. De Deense minister van Defensie Trine Bramsen heeft het incident veroordeeld. Moskou ontkent dat het Russische toestel het Deense luchtruim heeft geschonden.

Bramsen zei dinsdag dat de indringing in het Deense luchtruim volledig onaanvaardbaar is. “Dit betekent ook dat we dit voorval zo snel mogelijk met de Russische autoriteiten zullen bespreken om herhalingen te vermijden”, zei de minister.

Het luchtcommando van de NAVO publiceerde maandag een persbericht over het voorval. “Dit incident toont het Russische gebrek aan respect voor de internationale normen en voor het soevereine luchtruim van een lidstaat”, aldus Jeff Harrigian, commandant van het NAVO-luchtcommando (Allied Air Command).

Allied Sky

Het Amerikaanse toestel, een B52-bommenwerper, nam vorige week vrijdag deel aan de NAVO-oefening “Allied Sky”. Een Russisch gevechtsvliegtuig van het type Su-27 onderschepte de bommenwerper boven de Baltische Zee in internationaal luchtruim. Het Russische toestel volgde de bommenwerper “een eind in Deens luchtruim”, aldus de verdragsorganisatie, die spreekt van een “ernstige schending van het luchtruim van een NAVO-land”.

De Deense luchtmacht sloeg alarm en stuurde F-16-gevechtsvliegtuigen de lucht in. Het Russische toestel keerde echter terug nog voor de F-16’s de Su-27 konden onderscheppen, aldus nog het luchtcommando.

Rusland ontkent

Rusland ontkent dat het Russische gevechtsvliegtuig over de Deense grens vloog. Volgens het ministerie van Defensie was de Su-27 de lucht ingestuurd om de bommenwerper te identificeren en vloog het gevechtsvliegtuig boven de neutrale wateren van de Baltische Zee. “Het ministerie van Defensie heeft de verklaring ontkend van de Noord-Atlantische Alliantie over de schending van de Deense staatsgrens door het Su-27-gevechtsvliegtuig van Rusland”, aldus een woordvoerder aan het Russische staatspersagentschap Tass.

Volgens het Russische ministerie gebeurde de vlucht volgens de internationale bepalingen, zonder de schending van grenzen van andere landen. Het ministerie benadrukt dat dit door objectieve controle is bevestigd.

Voor de oefening Allied Sky vlogen zes B52-toestellen over alle NAVO-lidstaten in één dag tijd. Daarbij kregen ze het gezelschap van en trainden ze met ongeveer 80 gevechtsvliegtuigen van NAVO-lidstaten. Ook Belgische F-16’s vergezelden de Amerikaanse bommenwerpers bij hun passage boven België. De Belgische luchtmacht plaatste daarvan een video en foto’s op Twitter.