Na een halfjaar zit de eerste job als hoofdcoach van Diego Forlan er al op

Diego Forlan is niet langer de trainer van de Uruguayaanse topclub Peñarol. De 41-jarige Forlan stond sinds december aan het hoofd van het team.

Forlan deed bij Peñarol zijn eerste ervaring als hoofdcoach op, maar dat draaide niet op een succes uit. De Uruguayaanse topclub staat pas op de zevende stek in de stand.

De ex-prijsschutter zette in augustus 2019 een punt achter zijn actieve spelersloopbaan. De aanvaller begon zijn profcarrière in Argentinië bij Independiente, nadat hij in de jeugd als jonge knaap bij Peñarol voetbalde. In 2002 trok hij naar Europa en tekende bij Manchester United. De aanvaller droeg vervolgens het shirt van Villarreal (2004-2007), Atlético Madrid (2007-2011) en Inter Milaan (2011-2012). Na tien jaar aan de Europese top koos Forlan in de zomer van 2012 voor het Braziliaanse Internacional. Daarna volgden nog avonturen bij het Japanse Cerezo Osaka, Peñarol en het Indiase Mumbai City. Laatst was hij actief bij Kitchee SC in Hongkong.

Forlan speelde 112 keer voor de nationale ploeg en maakte daarin 36 doelpunten. Op het WK van 2010 in Zuid-Afrika werd hij met zijn land vierde en eindigde Forlan met vijf goals als gedeeld topschutter. Hij werd bovendien uitgeroepen tot beste speler van het toernooi.