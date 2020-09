Jambon verwijst naar “summier” politieverslag over zaak-Chovanec, maar kan niet iedereen overtuigen in commissie

Een op zijn best summier politieverslag, andere informatie had het kabinet van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) niet om te oordelen over de zaak-Chovanec. Dat zei Jambon dinsdag tijdens een hoorzitting in de Kamer naar aanleiding van het overlijden van een Slovaakse zakenman na een arrestatie in 2018. Maar Jambon kon niet alle fracties overtuigen. “Er was een rapport, er liep een gerechtelijk onderzoek, de Slovaakse ambassadeur kwam tot twee keer toe naar uw kabinet en er viel een dode. Legt u mij in hemelsnaam uit waarom die knipperlichten niet voldoende waren om actie te ondernemen?”

Jambon haalde de angel zaterdagmiddag al deels uit het dossier tijdens een persconferentie, en herhaalde die verdediging dinsdag/vandaag grotendeels voor de leden van de Kamercommissies Justitie en Binnenlandse Zaken, waar ook de huidige en toenmalige commissaris-generaal van de federale politie, Marc De Mesmaeker en Catherine De Bolle, tekst en uitleg kwam geven.

Jambon’s toenmalige kabinet vroeg nog voor het overlijden van Chovanec informatie op, zei de minister-president, maar moest het stellen met een “summier” politieverslag waarin volgens Jambon geen sprake is van de feiten die pas 2,5 jaar later zouden opduiken via bewakingsbeelden uit de cel, zoals de nazigroet van een agente of het feit dat Chovanec minutenlang met een deken op zijn gezicht in bedwang werd gehouden. “Op basis van de informatie uit het verslag was er geen enkele basis om zelf nog verdere stappen te ondernemen in dit dossier”, klonk het. Jambon stelde zich ook geen vragen bij de volledigheid van het verslag. “Ik heb geen ingebouwd wantrouwen tegenover de politiediensten, dat zou ook niet werkbaar zijn.”

Niet op de hoogte

Catherine De Bolle. Foto: BELGA

Zowel Marc De Mesmaeker als Catherine De Bolle verklaarde niet op de hoogte te zijn geweest van de beelden uit de politiecel tot ze afgelopen maand uitlekten in de pers. “Ze hadden mij ter kennis moeten worden gebracht”, zei De Bolle wel. “Indien dat was gebeurd, had ik onmiddellijk actie ondernomen.”

“Ik denk dat ik mijn werk heb gedaan, en meer dan dat”, zei De Mesmaeker, op het moment van de feiten nog directeur-generaal van het Administratief en Technisch Secretariaat van Binnenlandse Zaken. Toen hij midden juni 2018 aantrad als commissaris-generaal van de federale politie is hij niet op de hoogte gebracht van het dossier, en “ik denk dat wie aan zo’n topjob begint ook niet als een monnik moet gaan uitpluizen of in alle dossiers wel iedereen heeft gedaan wat hij moest doen”, klonk het.

Marc De Mesmaeker. Foto: BELGA

Voor N-VA-fractieleider Peter De Roover is duidelijk dat het probleem elders zit als zowel Jambon als de politietop enkel het beperkt politieverslag te zien kreeg. “We moeten het spoor ten volle afwikkelen en anderen horen om een antwoord te krijgen op de vraag hoe het komt dat men niet op de hoogte is gebracht”, zei hij.

Niet iedereen overtuigd

Maar Jambon kon niet iedereen overtuigen. “Hoe komt het dat er maar schot komt in de zaak wanneer de beelden uitlekken? Willen we echt in een rechtstaat leven waarin justitie, politie en beleidsverantwoordelijken pas in actie schieten als er beelden worden gelekt?”, vroeg Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke bijvoorbeeld. Hij blijft het ook “opmerkelijk” vinden dat Jambon zich de zaak niet kon herinneren, en dat de alarmbellen niet afgingen na de ontmoeting met de Slovaakse ambassadeur.

Ook SP.A-fractieleidster Meryame Kitir blijft kritisch. “Er waren genoeg knipperlichten om wél in actie te schieten. Er was dat politierapport, maar ook een gerechtelijk onderzoek dat liep, de Slovaakse ambassadeur die tot twee keer toe persoonlijk naar uw kabinet kwam én, het allerbelangrijkste, er is iemand gestorven. Legt u mij in hemelsnaam uit waarom dat niet voldoende was om wél actie te ondernemen?”

“Ieder van jullie heeft hier een paraplu opengetrokken”, zei PVDA-Kamerlid Gaby Colebunders. “Ik ben naar hier gekomen om te weten wat jullie niét hebben gedaan.”

Milde kritiek van coalitiepartners

De Vlaamse coalitiepartners van Jambon, CD&V en Open VLD, hielden het bij al bij al milde kritiek, al klonken ook daar nog vragen. “Ik kan erin meegaan dat u of uw kabinet geen fouten heeft gemaakt, maar waar zit het probleem dan wel?”, zei Tim Vandenput (Open VLD), die het vorige week nog had over een “grove, grove fout” van Jambon. Vandenput vroeg zich vooral af waarom De Bolle of De Mesmaeker de beelden uit de politiecel niet hebben opgevraagd. “Dat de minister niet weet dat er in elke luchthavencel een camera staat begrijp ik nog, maar dat de commissaris-generaal dat niet weet, betwijfel ik.”

CD&V’er Franky Demon vroeg zich af waarom Jambon geen extra informatie opvroeg naar aanleiding van het politieverslag. “Een dode door een politieoptreden is toch geen fait-divers?” Collega Bercy Slegers benadrukte dat er wel degelijk redenen waren om aan te nemen dat er iets niet pluis was met de arrestatie van Chovanec. “Waarom is de politieke reflex er niet geweest om inzage te vragen in het dossier?”