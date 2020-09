Hoogste ISIS-verantwoordelijke in Turkije opgepakt

In Turkije is de hoogste verantwoordelijke van Islamitische Staat opgepakt. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu dinsdag op Twitter. Mahmut Ozden, een Turk, zou aanslagen op toeristische trekpleisters en politieke verantwoordelijken gepland hebben.

Ozden werd opgepakt in Adana, in het zuiden van het land. Wanneer dat gebeurde, is niet duidelijk. “Hij had permanent contact met ISIS-strijders in Irak en Syrië”, klinkt het. Turkse media hebben foto’s van de verdachte gepubliceerd. Het gaat om een oudere man. Volgens het staatspersagentschap Anadolu is de man naar Istanboel gebracht en maandag in de gevangenis van Silivri opgesloten.