Politiechef De Mesmaeker veroordeelt racistische Facebookgroep van agenten: “Stop ermee of bol het af”

“Als je echt meent wat er gepost is, bol het af bij de politie.” Dat zei Marc De Mesmaeker dinsdag tijdens een hoorzitting in de speciale Kamercommissie over de zaak-Chovanec. De Commissaris-generaal van de federale politie veroordeelt zo de racistische uitspraken van (ex-)agenten in een besloten Facebookgroep.

In de speciale Kamercommissie naar aanleiding van de dood van de Slovaakse zakenman Chovanec, sprak Marc De Mesmaeker ook over de besloten Facebookgroep waarin zo’n 6.400 agenten van de politie zaten. Zowel gepensioneerde als actieve politiemedewerkers zouden er racistische posts en opmerkingen plaatsen, ook wordt het gebruik van geweld verheerlijkt.

LEES MEER. Gesloten Facebookgroep van politiemensen “zet aan tot racisme en geweld”, federale politie start tuchtonderzoek

De Mesmaeker betreurt de inhoud van die Facebookgroep, al levert 99 procent van de politiemensen volgens hem wel degelijk goed werk. “Die groep is ontstaan uit een nobel initiatief, om te leren van elkaar. Hoe goed kan een nobel initiatief om zeep geholpen worden? Aan de actieve agenten die dat zouden hebben gedaan, kan ik enkel maar zeggen: stop ermee en bezint u. En ook: als je echt meent wat je daar post, bol het af. Ga weg bij de politie.” Volgens de politiebaas staan er dan betere vervangers klaar. “We gaan de selectiemachine laten draaien en we gaan ander en beter vinden. Dat wil ik zeggen tegen die 1 procent.”

Tuchtonderzoek

De federale politie moet nog onderzoeken of er ook leden van de politie lid zijn van de Facebookgroep, reageerde een woordvoerder maandag, en of die dan ook effectief racistische uitspraken hebben gedaan. Als dat zo is, start de politie een tuchtonderzoek. “Puur lid zijn van een Facebookgroep druist niet in tegen onze deontologische code.”

De Mesmaeker roept zijn collega’s ook op “om te praten”. “Collega’s moeten elkaar durven aanspreken, zelfs bij de kleinste uitschuivers.”