Jambon schuift hete aardappel in zaak-Chovanec door naar politie en justitie: “Zij hebben niets gesignaleerd”

Gewezen minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft tijdens de hoorzitting in de Kamer over de zaak-Chovanec zijn verantwoordelijkheid doorgeschoven naar de federale politie. Op basis van het politierapport kon hij niet inschatten wat er precies aan de hand was, zei hij. “Ook het gerecht, dat de beelden heeft gezien, heeft dat niet gesignaleerd.” Daarmee lijkt de Vlaams minister-president zijn vel te redden.