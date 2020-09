Catherine De Bolle: “Ik wil weten waarom de informatie niet tot bij mij is doorgestroomd”

Catherine De Bolle was niet op de hoogte van het politieoptreden tegen Jozef Chovanec, noch van de beelden uit de politiecel. Dat zei de voormalige politiechef tijdens de Speciale Kamercommissie over de zaak-Chovanec. “Ik wil weten waarom ik dat niet wist”, zei ze.

Wie wist wat op welk moment over de zaak-Chovanec? En waarom verliep de doorstroom van informatie niet zoals het zou moeten? Het zijn enkele vragen die vandaag in de Speciale Kamercommissie werden gesteld aan Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), maar ook aan de huidige politiebaas Marc De Mesmaeker en aan voorganger Catherine De Bolle. “Ze hadden mij ter kennis moeten worden gebracht”, zei De Bolle. “Indien dat was gebeurd, had ik onmiddellijk actie ondernomen. Ik wil ook weten waarom de bestuurlijke informatieve doorstroming niet is gebeurd, waarom ik dat niet wist.”

Wie de beelden dan wel heeft gezien? Daar heeft de voormalige politiechef geen antwoord op. “Ik heb ze niet gezien. Wie wel? Dat kan ik u niet zeggen”, klinkt het. “Dat zal het voorwerp moeten uitmaken van het intern onderzoek en dat van Comité P. Een toezichtsonderzoek: wie had toegang tot die beelden. Comité P is een onafhankelijk orgaan, los van de politie, ik ga ervan uit dat dit onderzoek grondig gevoerd zal worden om de nodige antwoorden te zoeken voor de echtgenote van het slachtoffer.”

De Bolle “rekent erop dat de interne procedure zal uitwijzen waarom de bestaande procedure niet gewerkt heeft en vooral waarom niemand mij de gebeurtenissen heeft gemeld.”

Familie slachtoffer ontmoeten

Marc De Mesmaeker, opvolger van De Bolle maar op het moment van de feiten nog directeur-generaal van het Administratief en Technisch Secretariaat van Binnenlandse Zaken, was naar eigen zeggen op de hoogte van het overlijden, “net als heel, heel, heel veel mensen in België”, maar ook hij kende niet de ware toedracht van het drama, klonk het. “Ik denk dat ik mijn werk heb gedaan, en meer dan dat. Ik heb de stellige overtuiging dat ik correct, transparant, accuraat en conform de wet heb gehandeld.”

De politietopman wil de familie-Chovanec zo snel mogelijk persoonlijk ontmoeten, zei hij nog. De politie gaat intussen aan de slag om richtlijnen op te stellen rond EDS, excited delirium syndrome, waar Chovanec op het moment van het drama wellicht aan leed, aldus De Mesmaeker. Deze maand nog wordt daarover overlegd.

Wie toegang had tot de bewuste beelden uit de politiecel, wie ze effectief gezien heeft voor ze vorige maand in de pers uitlekten, en wat er toen wel of niet mee is gebeurd, werd dus ook dinsdag nog niet duidelijk. Dat moeten de verschillende onderzoeken uitwijzen. Naast het gerechtelijk onderzoek naar wat zich in februari 2018 op de luchthaven in Charleroi heeft afgespeeld, is ook het Comité P een onderzoek gestart. Tot slot loopt er een intern administratief onderzoek om na te gaan of en welke tuchtmaatregelen de betrokken agenten moeten krijgen.