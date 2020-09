Belg (55) krijgt hartstilstand tijdens windsurfen in Frankrijk

Een 55-jarige Belg, die aan het windsurfen was in het Zuid-Franse Saint-Raphaël, heeft een hartstilstand gekregen. Dat meldt de Franse nieuwssite Var-Matin.

De man, een 55-jarige Belg, was aan het windsurfen aan het strand van Veillat in de populaire badplaats Saint-Raphaël,toen het plots misliep. Hij zakte in elkaar, de golven in. Een getuige zag alles gebeuren en kon onmiddellijk de hulpdiensten waarschuwen. Amper enkele minuten later was de man op het strand gebracht waar hulpverleners een hartmassage gaven. Ze slaagden erin de Belg te reanimeren, hij herstelt nu verder in het ziekenhuis van het nabijgelegen Fréjus. Hij verkeert in stabiele toestand.