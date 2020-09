VUB-student mogelijk betrokken bij dood Sanda Dia: universiteit start tuchtprocedure

De Brusselse universiteit VUB start een interne orde- en tuchtprocedure op naar aanleiding van de mogelijke betrokkenheid van een VUB-student bij het gerechtelijk dossier over de dood van Sanda Dia. De 20-jarige student overleed in december 2018 tijdens een doop van studentenclub Reuzegom.

“Het is voor de VUB belangrijk om te weten of er strafrechtelijke feiten ten laste gelegd worden tegen de VUB-student die betrokken zou zijn in het gerechtelijk dossier”, zegt de universiteit in een persbericht.