Mishandeling rekruten tijdens opleiding paracommando’s: intern onderzoek naar tien incidenten

De opleiding paracommando is hoe dan ook loodzwaar, zoals ook te zien was in ‘Kamp Waes’. FOTO: VRT

Over een periode van vijf jaar zijn tien “incidenten” gebeurd waarbij soms rekruten van de kazerne van Marche-les-Dames betrokken waren en die voorwerp zijn geworden van een intern onderzoek, en soms van een gerechtelijk onderzoek. Dat heeft de militaire hiërarchie dinsdag aangegeven in aanwezigheid van minister van Defensie Philippe Goffin.

In juli onthulde De Morgen op basis van getuigenissen en documenten hoe instructeurs in Marche-les-Dames, waar de toekomstige paracommando’s worden opgeleid, zich regelmatig schuldig maken aan machtsmisbruik tegenover rekruten. Daarop vroeg minister Goffin een onderzoek. Het rapport is op 24 augustus neergelegd.

“Voor alle feiten die geciteerd werden in het artikel van De Morgen hebben we kunnen nagaan dat ze effectief aangetoond zijn”, zo verklaarde luitenant-kolonel Olivier Suy, die verantwoordelijk was voor het onderzoek van het inspectoraat-generaal van Defensie.

LEES OOK. Bevelhebber van Belgische para’s ziet geen probleem na mishandeling rekruten

Suy beklemtoonde echter dat de tien “gebeurtenissen” heel uiteenlopend waren en geen “structureel disfunctioneren” in het trainingscentrum aan het licht is gebracht. Hij sprak over “ad hoc gebeurtenissen die zijn voorgevallen op een periode van vijf jaar”, van 2015 tot 2020.

Suy stipte ook aan dat de leiding van het commandocentrum van alle incidenten op de hoogte was en telkens “op transparante wijze” met de hiërarchische oversten van het hoofdkwartier van het Special Operations Regiment heeft gecommuniceerd. Elke intentie om “ook maar iets te camoufleren” sloot hij uit.

LEES OOK. Mishandelingen in opleiding paracommando gaan van kwaad naar erger: “Als niemand instructeurs op de vingers tikt, zullen wantoestanden escaleren” (+)