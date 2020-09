Opnieuw komt Afro-Amerikaanse man om het leven na schietpartij met politie Los Angeles

Opnieuw is in de Verenigde Staten een Afro-Amerikaanse man om het leven gekomen door politiekogels. Volgens de autoriteiten in Los Angeles County ging een man van ongeveer 30 jaar oud op de loop voor de politie en verkocht hij een van de agenten een klap toen ze hem inhaalden. Bij het handgemeen bleek hij, aldus de politie, in het bezit van een semiautomatisch wapen, waarna een schietpartij ontstond.

De feiten speelden zich maandag omstreeks 15 uur af. Volgens de het ‘sheriff’s department’ van LA County wilden de agenten de man - die intussen geïdentificeerd werd als Dijon Kizzee - staande houden omdat hij met zijn fiets een verkeersovertreding had begaan. De man gooide zijn fiets echter tegen de grond en ging op de loop. Tijdens de confrontatie die daarna volgde bleek hij over een wapen te beschikken, waarop de politie het vuur opende. Kizzee werd door meerdere kogels geraakt en stierf ter plaatse.

De exacte omstandigheden waarin opnieuw een Afro-Amerikaanse man door toedoen van de politie om het leven is gekomen, worden nog onderzocht. Volgens lokale media verzamelde maandagavond een honderdtal mensen op de plaats waar Kizzee stierf om hun onvrede met het politieoptreden kenbaar te maken. Op de Twitter-account van de afdeling van de Black Lives Matter-beweging in Los Angeles werd opgeroepen om massaal ter plaatse te gaan.

De dood van Kizzee volgt op de onrust na de dood van Jacob Blake, een zwarte man die in Kenosha (Wisconsin) in de rug geschoten werd door de politie en als gevolg daarvan verlamd is. De Amerikaanse president Donald Trump wordt dinsdag in Kenosha verwacht.