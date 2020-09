Overheid verbiedt verkoop en verhuur van cowboysteaktoestellen: “Goed dat hier snel en kordaat tegen wordt opgetreden”

Een steak bakken zoals de cowboys dat vroeger deden, het is even gezellig als fondue of gourmet. Toch is zo’n spitplank met brandpasta op tafel levensgevaarlijk. Daarom is de verkoop en de verhuur van de toestelletjes nu bij wet verboden. Tot blijdschap van de Stichting Brandwonden en de brandwondencentra. En Tom Vanheule (39), die zelf zwaar verbrand raakte door zo’n toestel.