Edegem -

De hittegolf ligt al even achter ons, maar we kunnen ons inbeelden dat sommige rusthuisbewoners van het Edegemse Immaculata het toch even warm kregen zondag. Daar werden ze tijdens de gezamenlijke kine-oefeningen verrast door een sexy glazenwasser, wiens bewegingen ze moesten nabootsen. Een mens zou van minder weer kwiek worden.