Man vecht via kort gedingrechter mondmaskerplicht Grote Markt Sint-Truiden aan

Hasselt / Sint-Truiden - De kort gedingrechter in Hasselt boog zich dinsdag over de mondmaskerplicht op de Grote Markt in Sint-Truiden, die een man wilde aanvechten. Zijn advocaat Hugo Lamon sprak van een mondmaskerplicht die juridisch incorrect zou zijn. De raadsman van de stad Sint-Truiden, Thomas Beelen, vroeg zich af waarom de man een procedure tegen burgemeester Veerle Heeren (CD&V) was gestart en niet tegen het volledige stadsbestuur. Op 15 september valt de uitspraak.

Een 38-jarige man, die eigenlijk in Brussel woont maar een vriendin en drie vennootschappen in Sint-Truiden heeft, werd op 7 augustus beboet omdat hij geen mondmasker droeg. De dertiger vroeg zich af waarom hij op een lege Grote Markt een mondmasker moest dragen. Voor het negeren van de mondmaskerplicht zal hij zich nog voor de politierechtbank moeten verantwoorden. Hij weigerde naar eigen zeggen uit principe de boete te betalen. De mondmaskerplicht was in het stadscentrum of binnen de vesten van kracht.

De vriendin van de dertiger woont in het centrum en ook zijn kantoor bevindt zich in de stad Sint-Truiden. De man vroeg zich af welk nut het dragen van een mondmasker in een lege straat heeft. Zijn raadsman Hugo Lamon had het over een onvoldoende onderbouwde maatregel, die door de stad op 23 juli was ingevoerd. “Waarom was er precies in die straten dag en nacht een mondmaskerplicht? Waarom was men in Sint-Truiden strenger dan elders? De versoepelde maatregel eind augustus was beter onderbouwd, maar toch breiden we onze vordering uit naar deze tweede richtlijn”, pleitte de advocaat. De man vraagt een dwangsom, die tot 50.000 euro kan oplopen als de stad de verplichting niet afschaft.

Advocaat Thomas Beelen, die burgemeester Veerle Heeren vertegenwoordigde, haalde eerst aan dat het coronavirus in de stad 150 doden had geëist. Volgens Beelen moest de Truienaar deze procedure bij de Raad van State voeren. “In Brussel geldt er een mondmaskerplicht over het volledige grondgebied, maar daar heeft hij blijkbaar geen problemen mee”, aldus de advocaat. De klager zelf droeg wel een mondmasker, toen hij in de Hasseltse rechtbank verscheen.