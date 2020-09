De politie heeft dinsdag over heel Duitsland in 50 woningen huiszoekingen verricht in verband met een kinderpornonetwerk. Dat heeft de openbaar aanklager in Keulen bekendgemaakt.

De individuen worden verdacht van het bezit en de verspreiding van kinderporno. De operatie is een gevolg van een inval in een huis in Bergisch Gladbach, bij Keulen, vorig jaar in oktober.

Volgens officiële bronnen zijn er meer dan 30.000 potentiële verdachten in de zaak. Pas woensdag wil de politie details geven.