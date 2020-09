GERUCHTEN. Monstercontract wacht op Lionel Messi, Luis Suarez binnenkort ploegmaat van Cristiano Ronaldo?

Normaal gezien schrijven we op 1 september een analyse over de voorbije zomermercato, met winnaars en verliezers. In coronatijden is dat anders. Zo is de Italiaanse transfermarkt pas sinds dinsdag geopend. Hoog tijd dus voor een overzicht van de huidige geruchten in voetballand.

We kunnen er niet aan ontsnappen: FC Barcelona. Elke dag opnieuw komt er wel een ver gerucht over Lionel Messi naar buiten. Dinsdag was het aan SPORT. Volgens de Spaanse krant heeft Manchester City een plan klaar om de Argentijn naar de Premier League te halen. Het zou gaan om een salarispakket van 550-600 miljoen euro op vijf jaar tijd:

- drie jaar Man City aan 110 miljoen per jaar

- bonus van 280 miljoen voor overstap naar MLS in 2023

- twee jaar New York City

Dit plan zou wel enkel kunnen lukken als het contract van Messi bij FC Barcelona stopgezet wordt. De club zwaait echter met zijn afkoopclausule van 700 miljoen, gesteund door La Liga. Intussen meldt Marca dat er stemmen binnen de raad van bestuur opgaan om de Argentijn toch te verkopen. Kwestie van voldoende financiële middelen te hebben om op zoek te gaan naar vervangers. Een naam die prominent genoemd wordt, is Sadio Mané.

De vader van Lionel Messi, Jorge Messi, gaat woensdag in gesprek met Josep Maria Bartomeu, de voorzitter van FC Barcelona. Dat meldt ESPN op basis van bronnen. Jorge Messi, tevens de zaakwaarnemer van Lionel Messi, zou Bartomeu gaan verzoeken om zijn zoon transfervrij te laten vertrekken. Bartomeu zou op zijn beurt een contractverlenging willen voorstellen, waardoor de Argentijnse sterspeler tot 2023 aan de club verbonden zou blijven.

De familie Messi en FC Barcelona leven in onmin met elkaar. Messi miste dinsdag ook de tweede training. Hij stelde de club vorige week op de hoogte van zijn vertrekwens.

Foto: REUTERS

Ivan Rakitic is intussen vertrokken naar Sevilla, maar er moeten nog spelers vertrekken uit Catalonië. Zoals Luis Suarez. De Uruguayaan zou volgens La Gazzetta dello Sport een persoonlijk akkoord hebben met Juventus, over een jaarloon van 10 miljoen. De Oude Dame moet wel eerst Gonzalo Higuain en zijn jaarloon van 9 miljoen lozen. Inter Miami is kandidaat. Edin Dzeko wordt ook genoemd in Turijn, maar daarvoor zou Juve nog een transfersom rond de 15 miljoen moeten betalen aan AS Roma. Dat lijkt dan weer op weg om spits Arek Milik weg te halen bij Napoli, in ruil voor flankaanvaller Cengiz Ünder. Een concurrent voor Dries Mertens dus.

Napoli zou daarnaast Kalidou Koulibaly verliezen aan Manchester City. Volgens France Football zou de ex-verdediger van Genk al een persoonlijk akkoord hebben met de ploeg van Kevin De Bruyne. De transfersom zou rond de 65 miljoen schommelen, al lieten de Italianen in het verleden weten niet minder dan 100 miljoen te willen voor de Senegalees.

En Arturo Vidal, die zou op weg zijn naar Inter als zijn contract bij Barcelona ontbonden wordt. Leuk voor Antonio Conte, die de Chileen al onder zich had bij Juventus. N’Golo Kanté zou ook op de verlanglijst staan terwijl Christian Eriksen weg zou mogen. Inter vraagt daarnaast 15 miljoen voor Ivan Perisic, die vorig seizoen op huurbasis bij Bayern speelde. De CL-winnaar zou volgens Sky Italia 12 miljoen geboden hebben voor de ex-speler van Club Brugge. Bij Bayern wordt ook Marcelo Brozovic genoemd als opvolger voor Thiago, die naar alle waarschijnlijkheid naar LIverpool trekt. AC Milan is dan weer zo goed als zeker van de komst van Sandro Tonali. Het Italiaanse toptalent, ook wel eens een kloon van Andrea Pirlo genoemd, zou voor 35 miljoen overkomen van Brescia. Brahim Diaz zou op huurbasis overkomen van Real Madrid.

Foto: BELGAIMAGE

Hoe zou het nog zijn met Mesut Özil? Wel, volgens Turkse bronnen kan hij voor véél geld naar Al-Nassr in Saoedi-Arabië. De spelmaker van Arsenal zou er 16,5 miljoen euro per jaar kunnen verdienen. De Gunners zouden zich intussen opnieuw verzekerd hebben van de diensten van Dani Ceballos, die nog een extra seizoen gehuurd zou worden van Real Madrid.

Bij Manchester United is het enkel nog wachten op de aankondiging van de transfer van Donny van de Beek. De komst van de Nederlander is slecht nieuws voor Andreas Pereira. De Belgische Braziliaan zou weg moeten om plaats te maken op het middenveld, net als Jesse Lingard. De Red Devils hebben intussen Dayot Upamecano (Leipzig) aangeduid als doelwit voor de verdediging.

Everton lijkt grootste plannen te hebben volgend seizoen. Volgens Sky Italia is het zo goed als zeker dat de Toffees zowel Allan (Napoli) als James Rodriguez (Real Madrid) in huis zullen halen. Die eerste zou rond de 25 miljoen kosten, die tweede 30 miljoen. Chelsea staat dan weer op het punt om Kai Havertz weg te plukken bij Leverkusen, dat om en bij de 80 miljoen zou vangen voor het Duitse rastalent. Als vervanger wordt gekeken naar Patrick Schick (AS Roma).

Over naar Frankrijk, waar PSG zijn zinnen heeft gezet op niemand minder dan Memphis Depay. De Nederlandse aanvaller is het laatste jaar van zijn contract bij Lyon ingegaan en zou graag naar een grotere club gaan, aldus France Football.