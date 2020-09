Geen genade voor wie te snel rijdt op Brusselse Ring: “100 is 100, en wel vanaf nu”

Er komt geen “inloopperiode” op de Brusselse Ring, nu de snelheid verlaagd is van 120 naar 100 kilometer per uur. "We knijpen geen oogje toe de komende dagen en weken: 100 is 100, en wel vanaf nu”, zegt de federale politie.

1 september is de eerste dag dat de maximumsnelheid op de Brusselse Ring verlaagd werd van 120 naar 100 kilometer per uur. Maar zeker ’s ochtends moest je al veel geluk hebben als je ergens de 100 haalde. “Door ongevallen in Jette en Machelen was het een bijzonder moeilijke ochtendspits, met wachttijden die boven de twee uur gingen”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “De rest van de dag verliep normaal tot zelfs rustig.”

Hoeveel mensen zich al hebben laten vangen door de nieuwe maximumsnelheid, is nog niet bekend. De federale wegpolitie voerde dinsdag controles uit. “Maar we deden dat zoals normaal”, zegt woordvoerder Jana Verdegem van de wegpolitie. “We controleren regelmatig en we zullen dat blijven doen.”

100 is 100, zegt de politie. Foto: ISOPIX

Vanaf de eerste dag dus. “We kregen al vragen of er een soort aanloopperiode komt”, zegt Verdegem. “Niet dus: 100 is 100, en wel vanaf nu. Er is geen marge, of we knijpen geen oogje dicht om iedereen te laten wennen aan de nieuwe snelheidslimiet.”

Volgens het Vlaams Verkeerscentrum zal het nieuwe snelheidsregime geen drastische wijzigingen teweegbrengen op de Brusselse Ring. “Dat systeem bestaat ook al jaar en dag op de Antwerpse Ring”, zegt Bruyninckx.