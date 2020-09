Deze leerlingen hadden hun eerste schooldag in een woon-zorgcentrum: “Zonder corona was deze school er niet geweest”

Deinze -

Voor “Het Leerbos” in Deinze is de kop eraf: de basisschool hield dinsdag zijn allereerste lesdag. De school is speciaal opgericht voor kinderen met een groot leervermogen. 75 procent van de leerlingen is zelfs hoogbegaafd. Bovendien is de locatie ongezien: in de zijvleugel van een woon-zorgcentrum.