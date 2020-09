“Beste sadisten en moordenaars”: Reuzegom kondigde dodelijke doop aan met huiveringwekkende mail

“Beste sadisten en moordenaars”: met die aanhef stuurden de leden van studentenclub Reuzegom een mail rond, enkele dagen voor de studentendoop die uiteindelijk het leven zou kosten aan Sanda Dia (20). Dat blijkt uit een reconstructie van de feiten van het VTM-programma Telefacts Nu.

Foto: rr

De mail toont aan dat de leden eropuit waren om er een harde, sadistische bedoening van te maken tijdens de doop. De aanhef klinkt ook bijzonder wrang en wreed als je weet dat Sanda Dia, een twintigjarige student, uiteindelijk zou sterven aan de gevolgen van al wat hij had moeten doorstaan tijdens die doop.

Middeleeuws

“Het is bijzonder cynisch, zeker als je de afloop van dit hele verhaal een aantal dagen later kent”, zegt Kris Luyckx, advocaat van twee medeschachten van Sanda Dia, aan VTM Nieuws. “Het is duidelijk dat het een doopweek zou worden die niet voor doetjes was. En als je het achteraf bekijkt, is het bijna middeleeuws wat daar gebeurd is.”

Lucas Serrien, één van de beste vrienden van Sanda, roept in de uitzending de Reuzegomleden op om de stilte te doorbreken en te vertellen wat er precies gebeurd is tijdens die fataal afgelopen doop.

“Als ze weten wie daar schuldig is geweest, dan moeten ze dat zeggen. Het kan ons alleen maar helpen in het verwerken”, zegt hij.

