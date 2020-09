Cateraar stapt naar Raad van State: “We willen gelijk behandeld worden met horeca en snel duidelijkheid wanneer we weer mogen werken”

Cateraar Christ Schepens uit Lochristi stapt naar de Raad van State tegen de coronamaatregelen en vooral tegen het uitblijven van toekomstperspectieven voor zijn sector. “Als publieke events mogen, waar moeten wij dan nog op wachten”, zegt de uitbater van De Feestarchitect.

Hij kan de ongelijke regels in de sector niet langer aanzien. “Privérecepties krijgen nog steeds de stempel van samenscholing, terwijl publieke evenementen al tot 400 gasten mogen ontvangen”, zegt hij.

“Ik voel me ongelijk behandeld. Bovendien weten we nog altijd niets over onze toekomst. Op een gegeven moment mochten we weer werken en kreeg ik prompt 20 reservaties voor feesten. De dag erna kregen we opnieuw rood licht en moest alles worden geannuleerd”, zucht hij.

“We hebben toch recht op toekomstperspectieven. Ik weet echt niet waar ze nog op wachten om ons weer ons werk te laten doen”, zegt hij. Daarom is hij maandag naar de Raad van State gestapt.

“Ik heb 32 mensen vast in dienst en we werken met een 100-tal losse medewerkers. Wij zijn het gewoon om te werken met draaiboeken en gastenlijsten. Ik heb nooit anders gedaan. En toch moeten we werkloos aan de kant blijven staan”, zegt hij.

Voorlopig kan hij een beetje werken in de Ardennen, maar dat is maar een fractie van wat we hier normaal doen. En niet genoeg om mijn facturen mee te betalen, zegt hij.