Zaak-Chovanec: tweede politieverslag met details over incident duikt op

Er is een tweede politieverslag rond het incident waarbij Jozef Chovanec (38) overleed in de luchthaven van Charleroi. Het verslag werd 55 minuten na het eerste summiere verslag geschreven, maar gaat gedetailleerder in op de feiten. En daaruit blijkt ook dat het parket diezelfde dag nog de camerabeelden in beslag nam. Dat bericht Het Laatste Nieuws dinsdagavond op zijn website.

Het eerste politieverslag dat de luchthavenpolitie van Charleroi op 23 februari 2018 om 19.10 uur opmaakte na het incident waarbij Jozef Chovanec overleed, was summier en onvolledig. Maar er dook een tweede verslag op dat Het Laatste Nieuws kon inkijken. Dat verslag werd om 20.06 uur gemaakt, is dubbel zo lang (twaalf pagina’s) en gedetailleerd: van hoeveel pintjes Chovanec gedronken had, tot hoe ze hem met vijf agenten in bedwang hielden op het bed in zijn cel. Wel is er geen sprake van een Hitlergroet of het blauwe deken dat rond Chovanec gewikkeld werd.

Verder blijkt ook dat het parket diezelfde dag nog de bewuste camerabeelden van het incident in beslag nam, bericht Het Laatste Nieuws.

“Het parket wist dus van dag één dat er camerabeelden waren”, zegt Ann Van De Steen, de advocaat van de weduwe Chovanec. “Die beelden waren dus van in het begin bij het dossier gevoegd. Dus dat kon onderzocht worden”, concludeert zij.

Van De Steen heeft ook vragen bij dat syntheseverslag. “Waarom zijn er twee versies en wordt eerst dat kort verslag gemaakt om erna pas in detail te treden?”, vraagt ze zich af. “Enkel dat eerste zal richting het kabinet van minister Jambon gestuurd zijn. Niks in het dossier wijst erop dat het tweede ook verstuurd werd.”