We kopen geen auto’s meer (maar brommers vliegen de deur uit)

In augustus zijn een kwart minder nieuwe personenwagens ingeschreven dan in dezelfde maand vorig jaar. De autoverkoop blijft dus in de hoek zitten waar de klappen vallen. Maar bromfietsen en motoren verkopen als nooit tevoren.

In augustus werden 36.387 nieuwe personenwagens geregistreerd, blijkt uit cijfers van sectorfederatie Febiac. Dat zijn er 24 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

“Na twee maanden van relatieve stabiliteit in juni en juli is de nieuwe automarkt in augustus opnieuw fors gedaald”, zegt Joost Kaesemans van Febiac. “Deze krimp is te wijten is aan de bedrijfswagenmarkt, waarvan het aantal inschrijvingen in augustus sterk is gedaald.”

We zijn acht maanden ver in het jaar, en de verkoop voor nieuwe auto’s ligt ruim 26 procent achter op vorig jaar (297.524 tegenover 403.534 auto’s vorig jaar). Alles samen zijn er dit jaar dus al ruim 100.000 auto’s minder verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar.

Opmerkelijk: de tweewielers doen het wél enorm goed. “Zowel bij de bromfietsen (+21,94 procent) als bij de motorfietsen (+28,14 procent) zien we een grote toename”, zegt Kaesemans.

Daarmee is de achterstand in verkoop door de lockdown al nagenoeg helemaal goedgemaakt. “Een resultaat dat des te opmerkelijker is, omdat vorig jaar al een absoluut recordjaar was voor motorfietsen en scooters in België.”