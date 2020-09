RKC Waalwijk haalt met Cyril Ngonge (ex-Club Brugge) een zevende Belg

Eredivisie-club RKC heeft zich dinsdag versterkt met onze landgenoot Cyril Ngonge. De twintigjarige aanvaller komt over van Club Brugge en ondertekende in Waalwijk een overeenkomst voor drie seizoenen. Vorig seizoen verhuurde Club Brugge Ngonge aan PSV, waar hij bij Jong PSV in de Nederlandse tweede klasse speelde. Daar kwam hij in 22 duels tot zeven goals en drie assists.

Bij Club Brugge had de aanvaller geen toekomst meer. In het seizoen 2018-2019 speelde hij onder coach Ivan Leko vijf maal mee bij blauw-zwart.

Ngonge is na Ahmed Touba, Thierry Lutonda, Lennerd Daneels, Nando Nöstlinger, Sebbe Augustijns en Anas Tahiri de zevende Belg bij RKC.

“Cyril is een jongen die we al een tijdje op de korrel hebben”, legde algemeen directeur Frank Mosselveld uit. “Met zijn komst halen we onze gewenste aanvallende versterking in huis. Hij is snel, behendig en is iemand die continu voor dreiging weet te zorgen. We zijn dan ook erg blij dat we Cyril aan ons hebben kunnen binden.”