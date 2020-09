Fietser zwaargewond bij aanrijding in Tienen

In Tienen is dinsdagnamiddag een 75-jarige man zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat meldt de lokale politie. De man werd op de fiets aangereden door een personenwagen en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval vond omstreeks 13.45 uur plaats op de Sliksteenvest. De 75-jarige fietser reed in de richting van de suikerraffinaderij toen een wagen die in dezelfde richting reed, rechtsaf sloeg om de Generaal Guffensstraat in te rijden. Daarbij reed de wagen de fietser aan. Die kwam zwaar ten val en moest ter plaatse gereanimeerd worden alvorens hij in kritieke toestand werd overgebracht naar het UZ Gasthuisberg in Leuven. De bestuurder van de wagen, een 72-jarige man, en zijn passagier bleven ongedeerd maar waren in shock.

Het Leuvense parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de juiste omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.