Proces rond Charlie Hebdo start vandaag, maar is nu al onthoofd: de daders zijn dood, twee van de drie andere spilfiguren zijn nog op de vlucht

Woensdag begint in Parijs het proces over de aanslagen tegen ‘Charlie Hebdo’. Het bloedbad begon op de redactie van het satirische magazine, pas drie dagen later was het voorbij. 17 mensen werden vermoord. Of het proces alle vragen zal beantwoorden, is verre van zeker. De drie daders werden gedood en van de drie resterende cruciale figuren is er maar een fysiek aanwezig. Een vierde staat niet eens op de beklaagdenlijst.