Gevangenismoord was zo brutaal dat drie cipiers nog steeds arbeidsongeschikt zijn: “De scène was afzichtelijk”

Leuven - De moord die Marc E. (63) uit Houthalen-Helchteren vorige week in de gevangenis pleegde op medegedetineerde Jean-Marie D. (58) was dermate gruwelijk dat drie cipiers van de Leuvense hulpgevangenis sindsdien thuis zijn, om te bekomen van de schok. Dat is gisteren vernomen uit goede bronnen binnen de gevangenis. “De aanblik van de scène was echt afzichtelijk”, bevestigen verschillende bronnen aan onze redactie.

Over de feiten zelf raakten ook meer details bekend. Marc E. zou zijn slachtoffer vastgegrepen hebben toen ze beiden in het wachtlokaal zaten, net voor hun overbrenging naar de raadkamer. Hij sloeg Jean-Marie D., die vastzat op verdenking van kindermisbruik, met zijn hoofd verschillende malen tegen de houten bank in het wachtlokaal. “De verantwoordelijke cipier was het lunchpakket van de twee gaan halen en was dus niet aanwezig. Maar toen hij terugkwam, lag de ene op de grond in een grote plas bloed. Zijn schedel was verbrijzeld. De dader moet een enorme kracht ontwikkeld hebben.”

Dader Marc E. zelf zat weer gewoon op het bankje. “Hij staarde voor zich uit, zijn armen vol bloed. Hij zei geen woord. Niemand begrijpt wat hem bezield heeft. Het leek alsof hij van de wereld was. We begrijpen het niet, want de twee kenden elkaar totaal niet. Naar zijn motief hebben we het raden.”

Brandstichting en dodelijke botsing

Marc E. zat in de cel op verdenking van verschillende brandstichtingen. Hij is ook verantwoordelijk voor een dodelijk ‘verkeersongeval’ waarbij hij begin deze maand een fietser aanreed die nadien overleed. Marc E. weet dat ‘ongeval’ aan zijn mondmasker, waardoor de glazen van zijn bril bedampten.

Bij één van de brandstichtingen overleed de bewoner, een 88-jarige man. Maar over die zaak zijn er ook bij de speurders behoorlijk wat twijfels of de feiten wel écht door Marc E. gepleegd zijn. De verdachte wordt door iedereen in Houthalen-Helchteren namelijk omschreven als een doodbrave kerel.

Het parket van Limburg heeft een hersenscan bevolen om na te gaan of de verdachte geen psychoses heeft, waardoor hij feiten pleegt die hij zich daarna niet herinnert. De resultaten van die scan zijn nog niet bekend.