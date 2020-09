Frenkie de Jong over de malaise bij Barcelona nu Lionel Messi weg wil: “Hij zit nog in de WhatsApp-groep, maar...”

Camp Nou staat al een tijdje in brand nadat clubicoon Lionel Messi liet weten graag te willen vertrekken bij FC Barcelona. Frenkie de Jong zit er middenin.

GERUCHTEN. Monstercontract wacht op Lionel Messi, Luis Suarez binnenkort ploegmaat van Cristiano Ronaldo?

De 23-jarige Nederlandse middenvelder kwam vorige zomer voor 75 miljoen euro over van Ajax, maar kon in zijn eerste seizoen geen prijs pakken met de Catalaanse topclub. Tot grote frustratie van Messi, die liet weten weg te willen bij de club waarvoor hij al zijn hele carrière speelt.

“Ik was afgelopen week op vakantie dus ik was niet in Barcelona. Ik heb niet alles van zo dichtbij meegemaakt”, aldus de altijd goedlachse De Jong na een training van het Nederlandse elftal bij de NOS. “Maar ik voel me wel goed hoor. Dat ik mag blijven? Ja, je weet nooit wat van zo’n verhalen waar is hé. Die komen vanuit de media en niet vanuit de club zelf. Ik weet wel wat dingen, maar ook niet véél meer dan wat er verschijnt.”

Het is onrustig in Barcelona, toch blijft @DeJongFrenkie21 altijd glimlachen: "Ik voel mezelf eigenlijk wel gewoon prima!" 😀



Maar de blonde middenvelder kon natuurlijk niet om Messi heen. “Het is wel een chaos, er is veel gaande”, geeft hij toe. “Maar ik heb Messi er niet persoonlijk over gesproken, ook de club niet. Ik zie het wel hoe het ervoor staat als ik terugkeer. Ik weet oprecht niet wat er gaat gebeuren. Maar het zou natuurlijk wel een enorme klap zijn voor de club als Messi zou vertrekken.”

“Ik hoop dat hij blijft”, voegde De Jong er bij Fox Sports nog aan toe. “Hij zit alvast nog in de WhatsApp-groep van het team, ook al heeft hij zich daar nog niet laten horen de voorbije dagen. En ik was nu ook niet zo close met hem dat ik hem even ga bellen.”

Vader Messi in gesprek met voorzitter FC Barcelona

Intussen zal de vader van Lionel Messi, Jorge Messi, woensdag in gesprek gaan met Josep Maria Bartomeu, de voorzitter van FC Barcelona. Dat meldt ESPN op basis van bronnen.

Jorge Messi, tevens de zaakwaarnemer van Lionel Messi, zou Bartomeu gaan verzoeken om zijn zoon transfervrij te laten vertrekken. Bartomeu zou op zijn beurt een contractverlenging willen voorstellen, waardoor de Argentijnse sterspeler tot 2023 aan de club verbonden zou blijven.

De familie Messi en FC Barcelona leven in onmin met elkaar. Messi miste dinsdag ook de tweede training. Hij stelde de club vorige week op de hoogte van zijn vertrekwens. Barcelona heeft contractueel laten vastleggen dat Messi voor 700 miljoen euro mag vertrekken. Verschillende Spaanse media meldden afgelopen week dat hij onder zijn tot 2021 lopende contract uit kan, maar dat is volgens La Liga, de organisator van de Spaanse voetbalcompetitie, niet het geval.

Manchester City zou de voornaamse kandidaat zijn om de Argentijn binnen te halen. “Bij City heeft niemand het al over de komst van Messi gehad”, aldus verdediger Eric Garcia. “Maar iedereen zou hem natuurlijk graag erbij hebben. Verder ga ik er niet dieper op in.”

Inter sluit komst van Lionel Messi uit

Internazionale, de club van Rode Duivel Romelu Lukaku, zal Lionel Messi niet aantrekken. Dat bevestigde sportief directeur Piero Ausilio aan Sky Sports.

“Ik weet niet waar dat idee vandaan komt”, aldus Ausilio. “Elke trainer of voorzitter zou Messi in zijn ploeg willen, maar de realiteit is anders. Wij begeven ons voorzichtig op de transfermarkt en zijn afhankelijk van het verkopen van spelers vooraleer opnieuw te investeren in de ploeg.”

Ausilio liet wel weten dat Inter momenteel onderhandelt met AS Roma over de transfer van verdediger Aleksandar Kolarov. Hij sloot ook uit dat Lautaro Martinez de club zou verlaten. De spits wordt al maanden gelinkt aan een overgang naar Barcelona.