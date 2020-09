Anderlecht neemt ook afscheid van scout en clubicoon Henrik Andersen

De herstructureringen bij Anderlecht zijn al een tijd aan de gang. In augustus werd ook officieel afscheid genomen van Hendrik Andersen (55). De Deen was tussen 1982 en 1990 een legendarische linksback bij RSCA, die drie titels, twee bekers en één Europacup won. Hij werkte sinds 2016 als scout voor paars-wit. Andersen woont momenteel in Eupen. Zijn contract liep echter ten einde en werd niet verlengd.

“Ik ben ontgoocheld, maar niet boos”, aldus Andersen. “De laatste tijd worden om financiële redenen verschillende mensen bij Anderlecht bedankt voor bewezen diensten. Ik ben correct betaald en maak er geen drama van. Het enige wat mij een beetje tegen de borst stoot, is dat ik het nieuws kreeg via de telefoon. Gezien mijn verleden bij de club had ik het nieuws graag persoonlijk vernomen. Maar goed, corona heeft me ook niet geholpen. Ik ben een scout die liever spelers ziet in het stadion. Hele dagen video’s bekijken is niets voor mij. Data-analyse oké, maar ik vind live scouting belangrijker. Wat ik nu ga doen? Misschien is er een Duitse club die een scout zoekt voor de Belgische en de Nederlandse competitie.”