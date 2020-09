Soldaat Elisabeth vertrekt meteen op trainingskamp naar Elsenborn

Net als de 169 andere kandidaat-officieren van de Koninklijke Militaire Academie is prinses Elisabeth gisteren op kamp vertrokken naar Elsenborn. Met in haar rugzak een gasbrandertje, een zakmes, een koplamp, zwarte schoenpoets en alle andere uitrusting die een militair op het terrein nodig heeft.

Tot 25 september doorlopen de studenten er hun militaire initiatiefase. Dat betekent onder meer elke dag om 5.45 uur uit de veren. Ze worden niet alleen gedrild, maar leren ook omgaan met wapens en hoe ze zich moeten camoufleren. Ook een trektocht met kaart en kompas staat op het programma. Slapen doen ze in tenten. Ook prinses Elisabeth, want voor haar gelden geen uitzonderingen. Er zullen wel constant veiligheidsmensen aanwezig zijn om haar in het oog te houden.

Na het trainingskamp in de buurt van Butgenbach neemt de prinses deel aan de plechtigheid van de blauwe baretten, het officiële begin van haar militaire loopbaan. Op die plechtigheid zullen de koning en de koningin aanwezig zijn.