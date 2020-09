KV Mechelen laat abonnees opnieuw beperkt toe in het stadion: “We willen niet over één nacht ijs gaan”

KV Mechelen is blij dat het weldra terug supporters kan ontvangen in het stadion. Momenteel is de club druk bezig om samen met alle betrokken partijen (de burgemeester, politie en andere veiligheidsdiensten) te bekijken hoeveel toeschouwers er kunnen aanwezig zijn voor de wedstrijd tegen KV Oostende op 12 september.

“We beseffen dat veel supporters hoopvol uitkijken naar hoeveel mensen er binnen kunnen”, legde de club uit. “We willen evenwel niet over één nacht ijs gaan. We hopen binnen enkele dagen te kunnen meedelen hoeveel personen de wedstrijd mogen bijwonen. De abonnees die de eerste wedstrijd kunnen bijwonen, zullen hiervan begin volgende week op de hoogte worden gebracht door de club. Zij zullen in de loop van volgende week een ticket voor deze wedstrijd ontvangen.”

“Elke aanwezige supporter moet de strenge richtlijnen binnen het stadion volgen”, klinkt het. “Mondmaskers zijn ten allen tijde verplicht. Wachtrijen moeten kost wat kost vermeden worden, de foodstands zullen daarom gesloten blijven. Het stadion zal opgedeeld worden in verschillende compartimenten, zaak is om personen van elk compartiment van elkaar gescheiden te houden.”