Aan de schoolpoort van ’t Brugje, waar 86 kindjes na besmetting op sportkamp tóch naar de klas mochten: “Ik ben risicopatiënt. Wat als mijn kind nu besmet thuiskomt?”

Het Oost-Vlaamse Assenede was in één klap nationaal nieuws toen afgelopen vrijdag 86 kindjes in quarantaine moesten na een sportkamp met twee coronagevallen. 86 ‘1 septembers’ vielen plots in het water. Tot die beslissing maandagmiddag werd teruggedraaid en iedereen dan toch zijn boekentas mocht pakken. Ook de leerlingen van ’t Brugje, waar ouders gisteren verdeeld achterbleven, met korte afscheidsknuffels en hier en daar toch wat coronatwijfel. “Ze zijn toch getest hé, die kindjes?”