Rode Duivels beginnen voorbereiding op interlands in drie bubbels

In de voorbereiding op de interlands in Denemarken en thuis tegen IJsland is het gezelschap van de Rode Duivels ingedeeld in drie bubbels: ten eerste zijn er de spelers, ten tweede de technische staf en ten derde het logistieke personeel. Zij komen zo weinig mogelijk met elkaar in contact. Dat is aanvankelijk zo. Als de testen uitwijzen dat iedereen negatief is, wordt het één grote bubbel die minstens om de twee dagen wordt getest.