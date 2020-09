Jambon overleefde hoorzitting in Kamer, maar hij is lang niet de enige met boter op het hoofd: wie ging er allemaal in de fout?

Charleroi -

Oud-minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) overleefde de hoorzitting in de Kamer. Hij moest uiteindelijk enkel een communicatiefout toegeven en krijgt het verwijt dat hij allerminst proactief heeft opgetreden. Maar in het dossier is hij lang niet de enige met boter op het hoofd. De komende weken moet duidelijk worden wie allemaal in de fout is gegaan.