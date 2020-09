Gaat Club Brugge opnieuw stunten? “Nederlandse topspits Bas Dost op weg naar Jan Breydel”

Youssouph Badji is de revelatie van het seizoensbegin en ook David Okereke lijkt erdoor te komen, maar toch is het Club Brugge menens om nog een dikke vis aan de haak te slaan in de aanval. En die vis moet uit Duitsland komen, want volgens het Algemeen Dagblad heeft blauw-zwart zijn oog laten vallen op Bas Dost (31). De spits van Eintracht Frankfurt kan op meerdere geïnteresseerde clubs rekenen, maar de Belgische landskampioen lijkt het meest concreet.

Dost speelde in zijn carrière onder meer voor Wolfsburg en Sporting Lissabon, dat hem in de zomer van 2019 voor zeven miljoen euro verkocht aan Frankfurt. Daar was hij het voorbije seizoen goed voor acht doelpunten en twee assists in 24 Bundesliga-duels. De 18-voudige Nederlandse international heeft nog een verbintenis van twee jaar, goedkoop zal hij dus zeker niet zijn.