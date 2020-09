Trump kondigt onderzoek aan naar “links geweld”, weigert afstand te nemen van zijn aanhanger die twee betogers doodde

De ministeries van Justitie en Binnenlandse Veiligheid in de Verenigde Staten gaan samen onderzoek voeren naar “gewelddadige linkse onrust” en “links politiek geweld in steden geleid door Democraten”. De ordediensten zouden zich focussen op Antifa. Dat kondigde president Donald Trump maandag aan. Trump beschuldigde zijn Democratische tegenstander bij de aankomende presidentsverkiezingen Joe Biden ervan morele steun te verlenen aan vandalen.

Trump, die de laatste maanden de nadruk legt op een harde aanpak van misdaad en aanhoudende protesten in Amerikaanse steden, zei dat videomateriaal wordt geanalyseerd en al meer dan 200 personen zijn gearresteerd, van wie 100 in Portland. In die stad is het bijzonder onrustig en viel een dode na botsingen tussen Trump-aanhangers en rechtse milities aan de ene kant en Black Lives Matter-demonstranten aan de andere.

LEES OOK. Betoging wordt dodelijke veldslag in VS: en dan moet Trump nog afzakken naar kruitvat Kenosha (+)

Trump beschuldigde Biden ervan vandalen en relschoppers te steunen. Nochtans heeft Biden meermaals alle geweld in de Amerikaanse steden veroordeeld, en heeft hij Trump opgeroepen hetzelfde te doen. Zo zei hij: “Schietpartijen in de straten van een Amerikaanse stad zijn onaanvaardbaar. Ik veroordeel dit geweld ondubbelzinnig. Ik veroordeel elke soort geweld door om het even wie, zowel door links als rechts. En ik roep Donald Trump op om hetzelfde te doen.”

Trump-fan niet bekritiseerd

Kyle Rittenhouse. Foto: RUPTLY

De president heeft Kyle Rittenhouse, een 17-jarige aanhanger van hem die ervan wordt verdacht vorige week twee personen te hebben doodgeschoten en een derde verwond in de stad Kenosha, echter nog niet veroordeeld. Zijn woordvoerder zei maandagavond dat hij dat ook niet van plan is.

Na een vraag van een journalist op de persconferentie wilde Trump zijn jonge aanhanger ook niet veroordelen. “Dat was een interessante situatie”, aldus Trump. “Jij zag dezelfde video als ik. Hij probeerde van hen weg te raken, leek het, en hij viel. En dan vielen zij hém heel gewelddadig aan. Het wordt onderzocht. Ik denk dat hij in grote problemen zat en waarschijnlijk gedood zou worden.”

Getuigen verklaarden dat omstanders de schutter achterna zaten en probeerden te ontwapenen nadat hij al een man had neergeschoten, maar de omstandigheden blijven vooralsnog onduidelijk. De 17-jarige is aangeklaagd voor moord. Volgens zijn advocaat gaat het om zelfverdediging.

Een Trump-aanhanger werd doodgeschoten in Portland. Foto: AP

Gevraagd of hij na zijn kritiek dat Biden linkse relschoppers niet veroordeelde, zelf wel het geweld van zijn aanhangers zou veroordelen, zei Trump tijdens zijn persconferentie dat die in Portland vreedzaam en legitiem protest voerden. Nochtans schoten ze met paintballgeweren en bear spray tijdens confrontaties met linkse demonstranten, “maar verf is defensief, verf is geen kogels”. “Jouw supporters”, zei hij tegen de journaliste, schoten een jongeman dood, “niet met verf, maar met een kogel”.

Een Trump-fan en lid van een extreemrechtse beweging werd doodgeschoten door een nog onbekende schutter. In tegenstelling tot zijn stilte over de doden in Kenosha, verstuurde Trump meteen een hele reeks tweets over dit incident, waaronder retweets van berichten dat de man vermoord zou zijn door Antifa.

(Lees verder onder de tweet)

Rest In Peace Jay! https://t.co/j6FYxIygmh — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2020

“Geweld aangewakkerd door Democraten”

Trump benadrukte tijdens zijn persconferentie opnieuw dat het geweld zich uitsluitend voordoet in steden met Democratische burgemeesters en dat dit zich kan verspreiden naar alle steden als de Democraten straks aan de macht zouden komen. Maar de president kan de problemen “binnen één uur oplossen” als ze hem bellen.

Volgens Trump is de onrust georganiseerd door radicaal links en “de linkse terreurorganisatie” Antifa, met steun van de Democraten: medewerkers van Biden zouden zelfs relschoppers uit de gevangenis gehaald hebben. “Het geweld wordt aangewakkerd door gevaarlijke retoriek van extreemlinkse politici die onze natie en onze politie demoniseren.”

Foto: REUTERS

“Waar we vandaag getuige van zijn is het gevolg van linkse indoctrinatie in onze scholen en universiteiten. Veel jonge Amerikanen zijn leugens gevoerd, dat ons land slecht is, geplaagd door racisme.” Een deel van de oplossing zou zijn om eenheid te herbouwen met gedeelde Amerikaanse waarden, door patriottisch onderwijs te herstellen in scholen. En tegelijk een nultolerantie te voeren voor anarchie en geweld.

“Linkerkant is het probleem”

Biden wil de relschoppers volgens Trump geven wat ze willen, wil zich overgeven aan de linkse meute, wat tot fascisme zou leiden. “In Amerika zullen wij ons nooit overgeven aan heerschappij door de meute, want als de meute regeert, is de democratie inderdaad dood”, zei Trump.

Tijdens zijn persconferentie zei hij dat Biden in zijn “vreemde speech” maandagavond radicaal links en Antifa niet vermeldde, maar veeleer de ordediensten de schuld gaf. “Hij praatte zelfs over zij aan de rechterkant, maar hij praatte niet over zij aan de linkerkant, en zij aan de linkerkant zijn het probleem, en Antifa is het probleem. De relschoppers en Joe Biden hebben een kant: ze staan beiden aan de kant van radicaal links. Dat is zo duidelijk. En tot dat geneutraliseerd is, zal je niet veilig zijn in die Democratisch geleide buurten.”

(Lees verder onder de tweet)

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/H3TZocumET — The White House (@WhiteHouse) August 31, 2020

Biden: “Nog meer geweld onder Trump”

Tijdens de toespraak waarnaar Trump verwees, vroeg Joe Biden maandagavond: “Gelooft iemand dat er minder geweld zal zijn in Amerika als Donald Trump wordt herkozen?”

Foto: REUTERS

Biden keurde de rellen in zijn speech radicaal af. “Plunderen is geen protest. Branden aansteken, dat is geen protest”, zei hij fors. De daders moeten dan ook vervolgd worden. Wie ze ook zijn.

Hij beschuldigde de president ervan dat hij “het moreel leiderschap in het land heeft verspeeld. Hij kan het geweld niet stoppen, want hij heeft het al jaren aangewakkerd.”

“De huidige president wil dat je in angst leeft. Hij profileert zichzelf als een figuur van wet en orde. Maar hij is net een deel van het probleem.“

LEES OOK. Het laatste wapen van Trump is angst. Met alle gevolgen van dien (+)