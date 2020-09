Macron reist naar Irak om autonomie te versterken

Frans president Emmanuel Macron zal woensdag afreizen naar Irak. Hij gaat er in coördinatie met de Verenigde Naties een nieuw initiatief lanceren om de autonomie in het land te versterken. Dat heeft het staatshoofd zelf aangekondigd tijdens zijn bezoek in Beiroet, in Libanon.

Irak heeft “zwaar geleden”, zo zei Macron. Over zijn bezoek aan Bagdad werd al gespeculeerd, maar het Elysée wilde dat eerder niet bevestigen.

In Libanon verhoogde Macron de druk op politieke hervormingen. Internationale hulp voor het land komt er alleen als die tegen oktober zijn doorgevoerd. Libanon verkeert al langer in een zware economische crisis, terwijl de coronapandemie en de ontploffing in de haven van Beiroet de situatie nog verergerden.