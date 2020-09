De coronapandemie heeft Australië voor het eerst sinds 1991 in een recessie geduwd.

De economie kromp in het tweede kwartaal met 7 procent, nadat het bruto binnenlands product (bbp) in het eerst kwartaal al met 0,3 procent was gedaald.

Het gaat bij de krimp in het tweede kwartaal om de grootste ooit in Australië. Tijdens de financiële crisis in 2008 was de Australische economie zelfs blijven groeien.