Gezondheidsinstituten van Amerikaanse overheid: “Effect plasmatherapie tegen corona niet bewezen”

Een expertpanel van de Nationale Gezondheidsinstituten van de Verenigde Staten (NIH) stelt dat geen bewezen effect uitgaat van de door president Donald Trump aangeprezen plasmatherapie voor coronapatiënten. De medicijnenwaakhond FDA besloot die therapie vorige week versneld goed te keuren, nadat Trump druk had uitgeoefend.

De gezondheidsinstituten – onderdeel van de Amerikaanse overheidsdienst voor Gezondheid en verantwoordelijk voor medisch onderzoek – stellen dat uit een analyse blijkt dat er geen verschil is in de overlevingscijfers in 7 dagen tussen patiënten die wel plasma met antilichamen van herstelde patiënten kregen toegediend, en patiënten die de vermeende remedie niet kregen.

De verklaring van de NIH staat in groot contrast met de beweringen van president Trump en FDA-hoofd Steve Hahn ruim een week geleden tijdens een persconferentie vanuit het Witte Huis. Daar werd gesteld dat plasmatherapie ervoor kan zorgen dat 35 procent minder doden door Covid-19 vallen.

Hahn kwam daarop zwaar onder vuur te liggen binnen de medische gemeenschap. “We kunnen de levens van 330 miljoen Amerikanen niet toevertrouwen aan iemand die dienstbaar is aan de grillen van Donald Trump, ongekende promotie van onbewezen therapieën, schandelijke leugens en politieke motivaties”, schreef een hoogleraar moleculaire geneeskunde en hoofdredacteur van een medisch tijdschrift in een open brief aan Hahn.

“De goedkeuring is niet gebaseerd op onderzoek”, verklaarde intensivist prof. dr. Geert Meyfroidt (UZ Leuven) in onze krant. “Wel op het feit dat er mogelijk een positief effect is en er tegelijk geen negatief effect is. Daarom wordt voor deze behandeling een uitzondering gemaakt. De FDA geeft ook zelf toe dat dit niet betekent dat het een remedie is en zegt dat onderzoeken moeten blijven lopen.”

Voor verkiezingen

Trump lijkt erop gebrand te zijn om voor de presidentsverkiezingen in november een remedie en/of vaccin tegen het coronavirus te vinden. Een dag voor de persconferentie klaagde Trump dat ambtenaren bewust de ontwikkeling van een middel tegen Covid-19 zouden vertragen om de verkiezingen in zijn nadeel te beïnvloeden. Daarbij ging de president zo ver om te beweren dat er sprake is van een samenzwering tegen hem. De goedkeuring kwam er uiteindelijk vlak voor de Republikeinse Conventie, waar die in de campagnevoering als wondermiddel werd voorgesteld.

Tijdens zijn aankondiging beweerde Trump dat de FDA concludeerde dat de behandeling “veilig” en “zeer effectief” is. “Dit is een krachtige therapie. De actie van vandaag zal de toegang tot deze behandeling drastisch vergroten.” Hij sprak van een “historische doorbraak”, waardoor heel wat levens gered zouden kunnen worden.

De Verenigde Staten zijn van alle landen in absolute cijfers het zwaarst getroffen door het nieuwe coronavirus. Van de meer dan 6 miljoen mensen bij wie een besmetting is vastgesteld, zijn er 184.320 overleden.