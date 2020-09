FC Barcelona speelt “alles of niets”: vandaag zitten Jorge Messi en voorzitter Bartomeu aan tafel

Jorge Messi landde woensdagochtend in Barcelona. De makelaar en de vader van Lionel Messi heeft een onderonsje gepland met Barça-voorzitter Josep María Bartomeu. Het zou weleens het beslissende onderhoud kunnen zijn over de exit van de kleine Argentijn. Bartomeu heeft geen uitweg meer, hij speelt ridder of mis om zijn aanvoerder nog wat langer in Catalonië te houden.

Lionel Messi wil vertrekken, dat is duidelijk. Zijn vader is in Catalonië om het contract dat zijn zoon toto 2021 aan de club bindt, te omzeilen. Volgens de Spaanse krant Marca hoopt Bartomeu echter op een ommezwaai. Hij wou Messi persoonlijk spreken, maar die ging niet in op zijn verzoek.

Nu probeert hij vader Jorge te overtuigen. Er ligt zelfs een contractverlenging klaar tot 2022. Een verlenging van twee jaar, maar wel met een clausule dat de aanvoerder na volgend jaar eventueel kan vertrekken. FC Barcelona kwam met Messi de details van dat contract overeen, maar het werd nooit getekend. Alles of niets dus nu.

Jorge Messi op de luchthaven van Barcelona Foto: REUTERS