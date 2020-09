De stadslegende klopt: hart van eerste burgemeester aangetroffen in fontein in Verviers

In het Luikse Verviers is een koffertje gevonden met daarin het hart van Pierre David, de allereerste Belgische burgemeester van de stad. Een stadslegende blijkt daarmee dus werkelijkheid te zijn.

Verschillende historische bronnen gaven aan dat er in de David-fontein op het Place Verte, in het centrum van Verviers, een koffertje verborgen zat. Daarin zou zich het hart bevinden van Pierre David, die van 1798 tot zijn dood in 1839 burgemeester van de stad was. Hij was dus in functie tijdens de Franse overheersing onder Napoleon, tijdens de Nederlandse heerschappij onder koning Willem I, en na de Belgische onafhankelijkheid als eerste Belgische burgemeester van de stad.

Na zijn dood in 1839 op 68-jarige leeftijd beslisten de lokale gezagsdragers om zijn hart te bewaren. Dat gebeurde eerst in het stadhuis, maar in 1883 werd het geplaatst in de fontein, die werd gebouwd ter zijner nagedachtenis. Bij een restauratie van die fontein werd op 20 augustus het bewuste koffertje herontdekt.

Dat koffertje – dat ongeopend is gebleven – wordt nu tentoongesteld in het Museum voor Schone Kunsten van de stad.