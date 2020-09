Taiwan lanceert nieuw paspoort om verwarring met China te vermijden

De Taiwanese regering heeft woensdag een afbeelding vrijgegeven van het nieuwe ontwerp van de paspoorten van het land. Dat is ontworpen om te voorkomen dat Taiwanezen worden verward met Chinezen.

Op het nieuwe paspoort, dat in januari moet worden uitgegeven, staat het woord “Taiwan” veel prominenter. De grote Engelse woorden “Republic of China” zijn geschrapt. Die kunnen voor verwarring zorgen omdat het communistische China een vergelijkbare officiële naam heeft: Volksrepubliek China. Met het nieuwe ontwerp wil Taiwan voorkomen dat burgers in het buitenland worden aangezien voor Chinezen.

Het Taiwanese parlement stemde eerder dit jaar ook al in met een voorstel om de naam van de nationale luchtvaartmaatschappij te veranderen. Die heeft de naam China Airlines en wordt daardoor soms aangezien voor een Chinese organisatie. De Chinese nationale luchtvaartmaatschappij heet Air China. Volgens Lin Chia-lung, de Taiwanese minister van Transport en Communicatie, wordt een mogelijk naamsverandering nog besproken.

Taiwan heeft sinds 1949 een onafhankelijke regering. Maar China beschouwt het democratische eiland als een deel van zijn grondgebied.