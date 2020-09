Ook woensdagochtend grote hinder op Antwerps stadsnet door staking buschauffeurs

Antwerpen - De spontane staking die dinsdagmiddag uitbrak bij de buschauffeurs van stelplaats Zurenborg in Antwerpen, duurt ook woensdagochtend voort. Om 10 uur staat er overleg gepland tussen de directie van De Lijn en de vakbonden. Tot zeker na dat overleg zal de hinder op de twaalf stadslijnen aanhouden.

Volgens De Lijn is de aanleiding van het conflict een tijdelijke aanpassing aan de dienstroosters voor de chauffeurs op lijn 17. Volgens de vakbonden is er bredere ontevredenheid na moeizame onderhandelingen over dienstwijzigingen.

Woensdag om 10 uur zullen directie en vakbonden samenzitten. “De actie loopt door tot na dat overleg”, zegt ACV-secretaris Jo Van der Herten. De vakbondsactie heeft impact op de stadslijnen 7, 13, 14, 142, 762, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 33 in Antwerpen centrum. De trams en streeklijnen rijden wel normaal.