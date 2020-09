Tiener krijgt vier jaar cel voor overval op poetsvrouw van NTGent

Gent - Een negentienjarige jongen die verdacht werd van onder meer een overval op een poetsvrouw in het theatergebouw van NTGent, is veroordeeld tot vier jaar cel. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank beslist. De vrouw werd gewurgd en de daders stopten pas toen ze bewusteloos raakte. Een tweede verdachte werd vrijgesproken voor die overval, maar hij kreeg drie jaar cel voor andere feiten.

Het plein tussen het Belfort en de Sint-Baafskathedraal in het centrum van Gent werd op 7 februari afgezet. Het ging om een overval op het NTGent, zo bleek uit verder onderzoek. Rond 6.30 uur werd een poetsvrouw in het gebouw geconfronteerd met een aantal personen die het gebouw waren binnengedrongen. Bij die confrontatie ontstond een schermutseling, waarbij de vrouw ernstig gewond raakte. Zij werd in shock overgebracht naar het ziekenhuis. Voor de rechtbank bleek dat ze gewurgd werd en dat de daders pas stopten toen ze buiten bewustzijn raakte.

De politie deed een sweeping van het gebouw maar kon niemand meer aantreffen. Er werden wel braaksporen vastgesteld aan de achterkant van het gebouw. Een week later konden drie verdachten opgepakt worden. Het ging om twee jongens van negentien jaar en een vijftienjarige, die voor de jeugdrechter moest verschijnen.

Een van de twee meerderjarige tieners werd woensdag vrijgesproken voor de overval, maar hij werd veroordeeld voor onder meer autokraken en overvallen op een warenhuis en een juwelier. Hij kreeg drie jaar cel, waarvan één jaar met uitstel. De andere negentienjarige werd veroordeeld tot vier jaar effectief. “Er is wel degelijk sprake van mededaderschap bij de overval en het gebruik van een wapen”, stelde de rechtbankvoorzitter.