Rode Duivels zijn nog tot 2026 in truitjes van adidas te zien

De KBVB heeft de samenwerking met het Duitse sportmerk adidas tot 2026 verlengd. Het huidige contract is in 2014 ingegaan, na eerdere succesvolle periodes samen in de jaren ’70 en ’80.

Binnen de samenwerking zal adidas alle nationale teams, waaronder de Rode Duivels en Red Flames, van sportfunctionele kleding voorzien.

“adidas is een grote naam in de sport- en voetbalwereld. Onze federatie is dan ook bijzonder trots om met zo’n sterk internationaal merk, dat onze waarden en onze ambitie deelt, te kunnen samenwerken”, reageert Manu Leroy, directeur Marketing & Communicatie van de KBVB.