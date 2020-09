Zeldzame Sumatraanse tijger dood aangetroffen in val

Een zeldzame Sumatraanse tijger is omgekomen nadat ze gevat was in een val. Dat melden de autoriteiten van de Indonesische provincie Riau woensdag.

Een lokale boer had het karkas van de vrouwelijke tijger afgelopen weekend aangetroffen. Het dier had verwondingen aan de nek, zegt Heru Sutmantoro, hoofd van het lokale agentschap voor natuurbehoud.

Vermoed wordt dat het dier tussen de zeven en negen jaar oud was. Het is niet duidelijk of de val gelegd was met als doel een tijger te vangen. Op Sumatra zijn het voorbije jaar zeker vijf personen gedood door tijgers.

Sumatraanse tijgers komen enkel voor op het gelijknamige eiland van de Zuidoost-Aziatische eilandenstaat. Ze behoren tot de zijn een extreem bedreigde diersoort. Volgens de Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN) bestaan er vandaag nog maar minder dan 400 exemplaren van. Sumatraanse tijgers worden tot 2,50 meter lang en wegen tot 140 kilogram. Daarmee behoren ze tot de kleinste tijgersoort.